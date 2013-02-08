Деятельность Керченского торгового морпорта могут приостановить

Государственная Азово-Черноморская экологическая инспекция вынесла решение о приостановке госпредприятием «Керченский морской торговый порт» работ по перегрузке угля, кокса и железорудного концентрата с 12 февраля, поскольку, по ее мнению, они загрязняют природу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инспекции.

«Несмотря на неоднократные предупреждения и замечания, руководством порта не исполняются требования по принятию мер для предотвращения негативного влияния на окружающую среду. После вступления решения в силу, все работы по перегрузке угля, кокса и железорудного концентрата носят незаконный характер и должны быть прекращены», - заявили экологи.

В частности, инспекция сообщает, что порт ни разу не измерял скорость ветра во время перегрузки угля, кокса и железорудного концентрата, не накрывает груз брезентом и т.п. Это загрязняет акваторию.

«Пыль разносится по территории, попадает в том числе и на жилые дома», - уточнили в пресс-службе.

По мнению Азово-Черноморской экоинспекции, игнорирование ее требований является умышленным и систематическим нарушением природоохранного законодательства.

Инспекция намерена обратиться в Министерство инфраструктуры с представлением о несоответствии занимаемых должностей ряда руководителей порта.

Справка УНИАН. Порт расположен в Керченской бухте на западном побережье Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря.

В состав порта входят универсальный перегрузочный комплекс, комплекс по переработке сжиженного газа, железнодорожный паромный комплекс, пассажирский терминал (морской вокзал) и якорная стоянка №471, которая расположена в южной части Керченского пролива. Эта инфраструктура позволяет перерабатывать любые виды грузов, как у причалов порта, так и на рейде по варианту «борт-борт».

Порт перерабатывает навалочные, генеральные, наливные грузы. Мощности позволяют перерабатывать 2,5 млн тонн грузов в год.