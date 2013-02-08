УЗ отложила утверждение тарифов на использование инфраструктуры ж/д транспорта

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») перенесла сроки утверждение методики установления тарифов на использование инфраструктуры железнодорожного транспорта, предусмотренной Национальным планом действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

«Разработка данной методики возможна только на последнем этапе реформирования железнодорожного транспорта, а именно после определения организационной структуры АО «Укрзализныця», оценки имущества и имущественных прав, установления новой учетной политики и законодательного определения понятия «инфраструктура железнодорожного транспорта», - сообщает «Укрзализныця».

В то же время, администрация отмечает, что в рамах Национального плана действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы, железнодорожники выполнили огромный объем работ по внедрению скоростного движения и нового стандарта пассажирских перевозок, провели значительные работы по модернизации и подготовки железнодорожной инфраструктуры, строительству и реконструкций станций, вокзалов и вокзальных комплексов.

Кроме того, в рамках выполнения Национального плана действий на 2012 год было инициировано изменение нормативно-правовой базы, необходимой для реформирования железнодорожной отрасли. В частности, Верховная Рада приняла Законы Украины «Об особенностях создания Публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» и «О внесении изменений в Закон Украины «О железнодорожном транспорте».

Согласно установленному порядку, продолжается процедура согласования новой редакции проекта закона Украины «О железнодорожном транспорте» и постановления Кабинета министров Украины «О создании Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога».

Справка УНИАН. 23 февраля 2012 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении предложенные Кабинетом министров законопроекты №9337 о порядке организации акционерного общества на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» и №9377 о внесении изменений в Закон «О железнодорожном транспорте».

Планируется, что реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа. На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функции между нею и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будет образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.