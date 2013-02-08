Пропускную способность ж/д путей до одесских портов увеличат

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках Национального плана действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010 - 2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» начала работы по увеличению пропускной способности железнодорожных путей в направлении морских торговых портов в Ильичевске, Одессе и Южном.

Кроме того, «Укрзализныця» сообщает, что в рамках Программы электрификации железных дорог Украины проведены и направлены на экспертизу проектно-изыскательские работы по электрификации участков Волноваха-Камыш-Заря-Запорожье, Колосовка-Николаев, Долинская-Николаев-Херсон-Джанкой.

Справка УНИАН. Согласно Программе экономических реформ Украины на 2010-2014 гг. по направлению «Развитие транспортной инфраструктуры», перед железнодорожной отраслью поставлена задача по уменьшению до конца 2014 г. уровня износа основных фондов железнодорожного транспорта до 65%.