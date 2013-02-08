Днепропетровск закупил в Германии 30 трамвайных вагонов за 15 млн грн

Днепропетровск закупил в Германии 30 трамвайных вагонов чешского производства, ранее бывших в эксплуатации, стоимостью 15 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор департамента транспорта и связи Днепропетровского городского совета Валентин Мовчан.

По его словам, на этой неделе прибыли первые 16 вагонов, остальные 14 поступят в марте.

"После прохождения таможенных процедур сегодня ночью началась разгрузка трамвайных вагонов. Сейчас на территорию вагоноремонтных мастерских коммунального предприятия «Днепропетровский электротранспорт» доставлены первые шесть вагонов, другие - прибудут до конца дня. Перед специалистами вагоноремонтных мастерских стоит задача переоборудовать каждый трамвайный вагон на необходимую ширину колеи, поскольку в Европе колея уже, чем в Украине», - отметил В. Мовчан.

Закупленные вагоны чешского производства 1988-1991 годов ранее эксплуатировались в Германии, где полностью модернизированы. Вагоны соответствуют современным требованиям перевозки пассажиров и потребляют на 40% меньше электроэнергии, чем вагоны российского производства, которые сейчас работают в Днепропетровске.

В. Мовчан сообщил, что через две недели после экспертизы Киевским научно-исследовательским институтом коммунального хозяйства первые вагоны начнут перевозить пассажиров на маршруте № 1. В среднем в месяц планируется выпускать на линию по четыре переоборудованных вагона.

Вагоны закуплены за кредитные средства.

Всего за последние 10 лет Днепропетровск закупил 106 трамвайных вагонов, ранее эксплуатировавшихся в Германии. На балансе коммунального предприятия «Днепропетровский электротранспорт» находится 277 трамвайных вагонов.