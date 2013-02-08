Депутаты хотят реформировать пригородные ж/д перевозки

Парламентский Комитет по вопросам транспорта и связи намерен инициировать реформирование схемы работы пригородных железнодорожных перевозок в Украине.

Об этом в интервью УНИАН сообщил народный депутат Украины, руководитель подкомитета по железнодорожному транспорту Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и связи Виктор Остапчук.

«Буду предлагать следующие варианты переформатирования «пригорода». Первый вариант: каждая облгосадминистрация проводит расчеты по необходимому объему пригородного движения и утверждает их в Кабмине, который, в свою очередь, напрямую выделяет средства «Укрзализныце». Обязательства всех сторон оформляются на законодательном уровне», - сказал В.Остапчук.

Второй вариант, по словам депутата, - это создание пригородных пассажирских компаний (ППК), соучредителями которых выступают облгосадминистрации, железная дорога, а также другие предприятия и юрлица. Железная дорога предоставляет свою инфраструктуру, в том числе ремонтно-эксплуатационную базу, пригородные вокзалы и т. д.

В сегменте региональных сообщений бизнес-класса, по словам народного депутата, целесообразно было бы организовать пилотную пригородную пассажирскую компанию по примеру Белоруссии, где с ноября 2012 г. внедрен новый формат пассажирских перевозок, включающий региональное сообщение бизнес-класса и эконом-класса.

Пилотный проект по созданию пассажирской компании для пригородных перевозок депутат предлагает реализовать с участием двух областей – Полтавской и Харьковской.

"Алгоритм её создания следующий: с учетом задач по развитию отечественного транспортного машиностроения, поставленных Президентом Украины, Кабинет министров Украины планирует изготовление необходимого количества современных пригородных электропоездов двойного питания на базе Крюковского вагоностроительного завода. Соответствующие средства выделяются Харьковской и Полтавской обладминистрациям, которые заключают договор с производителем. Таким образом, обладминистрации входят в пригородную пассажирскую компанию с собственным новейшим подвижным составом», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что «без обеспечения комфорта и скорости при реформе пригородного железнодорожного сообщения можно сразу же поставить крест».

Справка УНИАН. Убытки железных дорог Украины от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году составили 3,1 млрд грн, что на 10,9% больше по сравнению с 2010 годом. Основными причинами убыточности этого сегмента является недополучение суммы компенсации за перевозку льготников, а также низкие тарифы на перевозки.