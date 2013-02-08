Кабмин проведет спецзаседание по реформированию «Укрзализныци»

Кабинет министров проведет специальное заседание, посвященное реформированию железнодорожного транспорта.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Мы готовим специальное заседание Кабинета министров, посвященное реформированию железнодорожного транспорта. На этом заседании будут проанализированы результаты работы железной дороги за последние 3 года и определены направления дальнейшего реформирования нашего железнодорожного транспорта», - сообщил Н. Азаров.

Справка УНИАН. 23 февраля 2012 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении предложенные Кабинетом министров законопроекты №9337 о порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци» и №9377 о внесении изменений в закон «О железнодорожном транспорте».

Планируется, что реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа. На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функции между нею и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будут образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.