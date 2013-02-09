В пяти штатах США из-за сильных снегопадов введено чрезвычайное положение, более 350 тыс. человек остались без энергоснабжения.

Вслед за Коннектикутом, Род-Айлендом и Массачусетсом о введении чрезвычайного положения объявили губернаторы штатов Нью-Йорк и Нью-Гэмпшир, передает ИТАР-ТАСС.

Непогода также стала причиной отмены более чем 4 тыс авиарейсов, запланированных на ближайшие несколько дней, во всех аэропортах штатов Новой Англии (Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт), а также в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

С началом снегопада стали поступать многочисленные сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Самая крупная авария произошла в штате Мэн, где столкнулись 19 автомобилей. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Специалисты Национальной метеорологической службы уже сообщили, что снегопад не оправдал предварительный прогноз, согласно которому в некоторых районах могло выпасть свыше 60 см снега. Теперь синоптики прогнозируют выпадение более 90 см снега.

Кроме того, сильная метель, обрушившаяся в пятницу на пограничную с США провинцию Онтарио, привела к гибели по меньшей мере трех канадцев.

В десятках школ Онтарио, а также в нескольких университетах, в том числе в Йоркском и Райерсона в Торонто, пришлось отменять занятия. В Оттаве на сутки перенесли хоккейный матч.

В торонтском международном аэропорту отменено около 900 авиарейсов.

На автостраде номер 401 в районе Прескотта вечером образовалась пробка протяженностью 45 км из-за многочисленных аварий. В том числе перевернулся междугородний автобус - 38 человек получили ранения и ушибы, водителя в серьезными травмами пришлось госпитализировать.