В воскресенье ожидается мокрый снег и дождь, днем до 2° тепла

В Украине в воскресенье, 10 февраля, ожидается мокрый снег и дождь, днем до 2° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 10 февраля будет облачно. В западных областях небольшой снег и мокрый снег, температура ночью 3-8° мороза, днем около 0°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 2-7° мороза. В южной части, восточных и Днепропетровской областях временами дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в Крыму до 11° тепла. На остальной территории ночью небольшой мокрый снег, местами с дождем, днем без существенных осадков, температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

В Украине местами туманы. На дорогах северной половины кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области завтра ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков; слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

В столице ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков; слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.