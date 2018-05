Ведущие авиаперевозчики США намерены создать крупнейшую в мире авиакомпанию

Два ведущих авиаперевозчика США - компании US Airways Group Inc и AMR Corp намерены завершить корпоративное слияние и создать крупнейшую в мире авиакомпанию, специализирующуюся на пассажирских авиаперевозках.

Как передает Reuters со ссылкой на источники на рынке, официально о слиянии двух авиагигантов могут заявить уже на текущей неделе, как только будут согласованы принципы управления объединенной компанией и кадровый состав управляющего органа.

Сумма сделки, по оценкам экспертов, составит от 10,5 до 11 млрд долл. США. Причем порядка 72% акций объединенной компании уйдет кредиторам AMR Corp, остальной пакет распределят между владельцами US Airways Group Inc.

Ожидаемый доход объединенной компании по итогам 2013 года может составить до 38,6 млрд долл. за счет увеличения количества маршрутов - как внутри США, так и за пределами страны по трансатлантическим направлениям.

Справка УНИАН. US Airways, Inc. - американская авиакомпания, пятый по величине авиаперевозчик США, член глобального авиационного альянса пассажирских перевозок Star Alliance с 2004 года. US Airways со своими дочерними авиакомпаниями в настоящее время эксплуатирует флот из 353 магистральных и 319 региональных реактивных самолетов, выполняя рейсы в более двухсот пунктов назначения в странах Северной Америки, Центральной Америки, Карибского бассейна и Европы.

AMR Corp - американский авиационный холдинг со штаб-квартирой в городе Форт-Уэрт (Техас), владеющий тремя сертифицированными коммерческими авиаперевозчиками: магистральной авиакомпанией American Airlines, региональными авиакомпаниями Executive Airlines, Eagle Aviation Services и торговой маркой American Eagle Airlines, под которой работает ряд региональных и местных перевозчиков США. Холдинг был образован в 1982 году в ходе масштабной реорганизации магистральной авиакомпании American Airlines.