Представители телекоммуникационного рынка против незаконного регулирования тарифов на услуги

Представители рынка телекоммуникаций считают, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), пытается противозаконно, под видом постоянного мониторинга тарифов на телекоммуникационные услуги субъектов рынка, ввести регулирование таких тарифов, в то время как это является исключительным правом операторов, провайдеров телекоммуникаций.

Об этом говорится в открытом письме Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ), УСПП и Конфедерации работодателей, направленном премьер-министру Николаю Азарову, текстом которого располагает УНИАН.

В письме, в частности, отмечается, что участниками рынка телекоммуникаций получено письменное требование НКРСИ (письмо от 17.01.2013 г. №01-371/13) относительно ежемесячного предоставления регулятору информации об изменении и/или введении всех новых тарифов, тарифных планов на все телекоммуникационные услуги и экономического обоснования причин, которые обусловили необходимость внесения изменений и/или введения новых тарифов, тарифных планов. Причем отмеченные требования НКРСИ аргументированы протокольным решением Кабинета министров Украины от 09.01.2013 г., а также необходимостью в пределах полномочий обеспечивать формирование и реализацию государственной тарифной политики в сфере телекоммуникаций и осуществлять совершенствование нормативной и методологической базы формирования тарифов, которые подлежат государственному регулированию.

О желании НКРСИ осуществлять регулирование тарифов, как отмечается в письме, свидетельствует и одобренный решением НКРСИ от 27.12.2012 № 685 проект закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О телекоммуникациях” (относительно определения и анализа соответствующих рынков услуг отрасли электронных коммуникаций, которые являются потенциальным предметом ожидаемого регулирования и создания эффективных механизмов)”. Так, предлагаемый регулятором законопроект предусматривает новацию, согласно которой НКРСИ будет иметь полномочия налагать на участников рынка регуляторные обязательства относительно необходимости представления на согласование комиссии тарифов (тарифных планов) на предоставление услуг потребителям на рынках определенных телекоммуникационных услуг, что в дальнейшем обусловит наличие существенных противоречий между отдельными нормами статей Закона Украины “О телекоммуникациях”.

В частности, Законом “О телекоммуникациях” предусмотрены особенности государственного регулирования тарифов на телекоммуникационные услуги. Так, законом определено, что государственному регулированию путем установления НКРСИ предельных или фиксированных тарифов подлежат тарифы на общедоступные услуги, к которым принадлежат услуги по подключению конечного оборудования потребителя к телекоммуникационным сетям фиксированной связи общего пользования (универсальный доступ), услуги фиксированной телефонной связи, в пределах зоны нумерации (местная телефонная связь), а также вызов служб экстренной помощи, услуги справочных служб и связи, с помощью таксофонов. Остальные тарифы на телекоммуникационные услуги устанавливаются операторами, провайдерами телекоммуникаций, самостоятельно.

Авторы письма отмечают, что такие действия НКРСИ также противоречат нормам ст. 189 Хозяйственного кодекса Украины (ГКУ) и статьи 6 Закона Украины Закона Украины “О ценах и ценообразованиях” (в части разделения свободных, устанавливаемых субъектами, и регулируемых государством цен), и Положению об НКРСИ.

Авторы письма, просят премьер-министра «с целью недопущения усиления напряжения и возмущения участников телекоммуникационного рынка относительно превышения НКРСИ законодательно определенных полномочий» вмешаться в ситуацию и «посодействовать в недопущении неправомерному вмешательству НКРСИ в хозяйственную деятельность участников рынка телекоммуникаций».

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) - профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и др., объединяет свыше 130 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов своих членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.

НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.