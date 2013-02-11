«Укрзализныця» планирует в 2014 году завершить реконструкцию днепропетровского разводного моста

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует в 2014 году завершить реконструкцию днепропетровского разводного железнодорожного моста № 5 Приднепровской железной дороги (ПЖД).

Как сообщил УНИАН начальник управления инженерных сооружений Главного управления путевого хозяйства «Укрзализныци» Георгий Линник, в январе 2013 года закончился первый этап противоаварийных работ по глобальной реконструкции объекта.

На 2013 г. запланировано выполнить весь объем проектно-расчетных работ.

В ходе реконструкции моста планируется замена линии электропитания, ревизия всех механизмов подъема, а также установка пульта автоматизированного управления мостом (сейчас управление осуществляется вручную).

По словам Г.Линника, ремонтные работы на мосту можно проводить только в зимнее время, когда нет речной навигации и разводить мост не нужно.

Основные ремонтные работы по реконструкции моста были начаты в ноябре 2012 года и завершены до конца января 2013.

Последний раз ремонтные работы такого уровня на мосту № 5 осуществлялись еще во времена Советского Союза. Тогда к реконструкции привлекали специалистов Ленинградского проектного института. Сейчас же все проектные, ремонтные и подготовительные работы проделаны своими силами.

Справка УНИАН. Днепропетровский железнодорожный мост № 5 был введен в эксплуатацию в 1975 году. Главная особенность сооружения - разводные пролеты, которые позволяют в случае необходимости пропускать суда (одно-два в сутки).

Всего таких разводных мостов в Украине четыре: один в Кременчуге, второй - около залива Каролино-Бугаз, еще два (№ 1 и № 5) - в Днепропетровске через Днепр.

Все мосты регулярно обследуют сотрудники мостоиспытательной станции, и в случае неполадок проводятся ремонтные работы. Во время одной из таких проверок именно на днепропетровском мосту № 5 была обнаружена поломка, повлекшая за собой реконструкцию.