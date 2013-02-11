«Укравтодор» готовится к половодью в западных и некоторых центральных областях Украины

Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») в марте-апреле 2013 года ожидает традиционного повышения уровня воды в реках Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ривненской, Житомирской, Сумской и Одесской областей.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, специалисты Укравтодора провели осмотр искусственных сооружений на реках в этих и других регионах, во время которого устранили недостатки, которые представляли угрозу для целостности мостов в случае возникновения наводнения. В частности, ликвидированы образованные перед мостами и трубами пробки и повреждения подходов к регуляционным сооружениям, дефекты земляного полотна и проезжей части над трубами и т.д.

Кроме того, Укрморричинспекция подготовила свои структурные подразделения к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций гидрологического характера.

В режиме постоянной готовности круглосуточно функционируют Морская поисково-спасательная служба и Морские спасательно-координационные подцентры.

Госпредприятие «Укрводшлях» обеспечило техническую готовность судоходных шлюзов Днепровского каскада.

Все подведомственные Мининфраструктуры предприятия будут обеспечивать очистку ливневых канализационных и дренажных систем, водопропускных сооружений для устойчивого функционирования систем водоотведения.

Кроме того, ведомство наладило системную связь с областными постоянными комиссиями по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ГАИ и других организаций.

Оперативный штаб Мининфраструктуры держит на контроле обстановку в транспортно-дорожном комплексе.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай Азаров поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Министерству обороны, Минрегиону, Министерству инфраструктуры, Министерству здравоохранения создать под председательством вице-премьер-министра Александра Вилкула межведомственный оперативный штаб по подготовке мер по противодействию наводнению.