ЮЖД в 2013 году направит на ремонтно-путевые работы 153 млн 463 тыс. грн

Южная железная дорога в 2013 году планирует направить на ремонтно-путевые работы 153 млн 463 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЖД.

По их данным, за указанную сумму планируется провести: модернизацию пути - 17 км; капитальный ремонт пути - 60 км; средний ремонт пути - 80 км; комплексно-оздоровительный ремонт - 40 км.

Выполнение модернизации пути запланировано на направлении внедрения ускоренного движения Харьков-Гребенка.

Справка УНИАН. Южная железная дорога одна из самых старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км., развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.