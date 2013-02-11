ЮЖД в 2012 году уменьшила перевозку пассажиров на 14%

Южная железная дорога в 2012 году перевезла 78,5 млн пассажиров, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, в том числе в дальнем сообщении количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 5,7% и составила 19,5 млн пассажиров.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЖД.

По ее данным, причиной уменьшения количества пассажиров, перевезенных в дальнем сообщении, является отмена в 2012 году нерентабельных и малонаселенных пассажирских поездов. Так, ущерб от поезда № 115/116 Харьков-Трускавец в 2012 году составил 17 млн грн. Доходы от указанного поезда в 2012 году получены в размере 14,2 млн грн, а эксплуатационные расходы составили 31,2 млн грн. Покрытие расходов доходами составило 45,5%.

Также, по данным пресс-службы, ущерб от поезда № 343/344 Харьков-Киев составил 13,1 млн грн. Доходы от указанного поезда в 2012 году получены в размере 8,3 млн грн, а эксплуатационные расходы составили 21,4 млн грн. Покрытие расходов доходами составило 38,8%.

ЮЖД в 2012 году в дальнем сообщении перевезла пассажиров льготных категорий на сумму 27,68 млн грн. В 2012 году компенсировано за перевозку пассажиров льготных категорий на сумму 6,35 млн грн., что составляет около 23% от суммы предоставленных услуг.

Справка УНИАН. Южная железная дорога одна из самых старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.