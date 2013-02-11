Количество абонентов мобильной связи в Украине за год выросло на 6,6%

Количество абонентов мобильной связи в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 6,6%, и составило почти 59,1 млн человек (количество активированных SIM-карт). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Количество домашних абонентов мобильной связи за отчетный период составило 56,2 млн человек, что на 6,4% больше, чем за 2011 год.

Количество абонентов транкинговой связи за отчетный период составило 5,8 тыс. чел. (0,8 тыс. – домашние пользователи), что на 2,1 тыс. меньше, чем в 2011 году.

Количество абонентов беспроводного широкополосного доступа в 2012 году составило 0,5 тыс. чел. (0,3 тыс. – домашние пользователи), количество абонентов цифровой беспроводной телефонии – 0,015 тыс., абонентов радиальной телефонной связи «Алтай» - 0,2 тыс. (на 0,2 тыс. меньше, чем в 2011 году).

Справка УНИАН. Согласно данным Госстата, количество абонентов сотовой мобильной связи в 2011 году составляло почти 55,6 млн чел. (рост на 3,1% по сравнению с 2010 годом), в 2010 году - 53,92 млн чел. (падение по сравнению с 2009 годом на 2,6%), количество абонентов других видов мобильной связи демонстрируют тенденцию постоянного снижения. Так количество абонентов транкиноговой связи в 2011 году составляло 7,9 тыс., в 2010 году 8,4 тыс. На конец 2010 года в Украине не осталось абонентов пейджинговой связи (в 2009 году их количество составляло 0,3 тыс. абонентов). Абоненты беспроводного широкополосного доступа и цифровой беспроводной телефонии Госстатом стали учитываться в 2012 году.