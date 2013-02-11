В Украине интернет-абонентов стало больше на 21%

Количество абонентов интернет в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросло на 21,1% и составило 5,063 млн чел. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом более 4,671 млн из них составляли домашние абоненты интернет, что на 22,2% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Сегмент интернета в Украине в 2011 году показывает стабильный рост: количество абонентов интернет в Украине составляло 4,178 млн чел (рост на 14,1%). Количество абонентов интернет в Украине в 2010 году составляло 3,661 млн (рост в сравнении с 2009 годом на 30,9%).

По оценке агентства iKS-Consulting, специализирующегося на исследованиях и анализе телекоммуникационного рынка России и стран СНГ, общее количество абонентов широкополосного доступа в интернет в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросло на 16,6% и составило более 6,98 млн чел.