Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» откроет рейс Киев – Вильнюс

Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» с 22 марта 2013 года начнет выполнение регулярных рейсов на направлении Киев-Вильнюс.

Как сообщили УНИАН в компании, рейсы будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам из нового терминала «А» Международного аэропорта «Киев» (Жуляны).

На маршруте будут использоваться самолеты АТР-72-500.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» базируется в аэропорту «Киев» (Жуляны). На сегодняшний день флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300, 5 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 737-400 и 4 Bombardier CRJ-200.