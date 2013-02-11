Украинское радио возобновило вещание

Национальная радиокомпания Украины получила от Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения информацию о возобновлении эфирного вещания на трех каналах - Первом, радио "Промінь" и "Культура".

Об этом сообщает официальный сайт Национальной радиокомпании Украины.

Указанные меры приняты в соответствии с поручением премьер-министра Николая Азарова Министерству финансов об увеличении расходов на трансляцию телерадиопрограмм, изготовленных для государственных потребностей.

Напомним, 5 февраля НРКУ была вынуждена выключить часть передатчиков из-за того, что расходы на распространение программ Украинского радио были уменьшены в несколько раз против уровня прошлого года.