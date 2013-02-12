С 15 апреля вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения.

Как сообщает «КоммерсантЪ - Украина», 11 февраля на закрытом заседании Кабинета министров была принята новая редакция Правил дорожного движения. Документ вступает в силу 15 апреля и предусматривает много новшеств.

«Мы существенно конкретизировали некоторые положения ПДД, ввели новые определения. Все изменения внесены с учетом международного опыта и направлены на профилактику безопасности дорожного движения», - пояснил начальник Центра безопасности движения и автоматизированных систем при МВД Сергей Будник.

Так, согласно новым ПДД, темным временем суток является "часть суток от заката до восхода солнца". Ранее было предусмотрено, что это период от конца вечерних сумерек (30 минут после заката) до начала утренних сумерек (30 минут до восхода).

Кроме того, по новым правилам, дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой. "Ранее дорожные знаки нередко противоречили разметке, - сказал "Коммерсанту" эксперт в сфере транспортного права, партнер адвокатской фирмы "ОКП" Антон Кравченко, принимавший участие в разработке поправок. - Бывало так, что разметка указывает на возможность движения из полосы в разных направлениях, а знак над дорогой показывает, что двигаться можно только прямо. При этом было неясно, чем руководствоваться водителю. Сейчас приоритет будет закреплен за постоянным знаком".

Помимо прочего, будет введен ряд новых дорожных знаков, например, "Пункт остановки трамвая", "Конец пункта остановки трамвая", "Культовое сооружение", "Промышленная зона", "Фото-, видеофиксация нарушений".

К белой и желтой дорожной разметке добавится разметка синего (места парковки на проезжей части) и оранжевого цвета (временная разметка).

В новой редакции закреплено положение, согласно которому с 1 октября по 1 мая все транспортные средства за пределами населенных пунктов должны будут ездить с включенными ходовыми огнями или ближним светом фар. Это, по мнению авторов изменений, позволит улучшить реакцию водителей на изменяющиеся дорожные условия.

Из ПДД исключен пункт, согласно которому обгон транспортных средств разрешается только с левой стороны. "Этот пункт противоречил понятию "обгон", который сам по себе предусматривает выезд на встречную полосу, находящуюся только слева по ходу движения автомобиля. Справа, как известно, может быть только полоса для движения в одном направлении с вами", - сказал изданию собеседник в ГАИ, отметив, что данная поправка не означает разрешения на обгон справа по обочине дороги.

По информации гатезы, из окончательного варианта новой редакции ПДД было исключено положение о необходимости водителям при нахождении на трассе в темное время суток надевать светоотражающий жилет.

В нем также нет четкого положения о необходимости смены шин с началом нового сезона. Указывается лишь, что в случае постоянной эксплуатации транспортного средства на дорогах со скользкой проезжей частью "рекомендуется использовать шины, соответствующие состоянию проезжей части". "При разработке этого положения мы учли международный опыт. За рубежом смена шин не привязывается ко времени года или конкретным датам. Водители должны сами понимать, когда им менять шины", - пояснил С.Будник.

По мнению главного редактора газеты "Дорожный контроль" Алексея Кириенко, утвержденные изменения "производят двойственное впечатление".

"Включать ближний свет за пределами города необходимо. Эта практика действует в Европе и в целом эффективна, - отметил он. - В то же время неясна ситуация с дорожными знаками и разметкой. Водителю легче ориентироваться именно по разметке. Сама разметка должна соответствовать знакам, иначе может получиться так, что, например, висит запрещающий знак, а разметка разрешает движение прямо или поворот. Тогда аварийных ситуаций или остановок инспекторами ГАИ не избежать".