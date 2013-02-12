Утвержден порядок возврата инвестиций в портовую инфраструктуру

Министерство инфраструктуры Украины разработало проект Порядка составления договоров компенсации инвесторам их вложений в стратегические объекты портовой инфраструктуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, проект Порядка, вынесенный на всеобщее обсуждение, предполагает стопроцентную гарантию защиты инвестиций и полностью регулирует условия и порядок составления соответствующих компенсационных договоров – от преддоговорной подготовки до предоставления согласия на составление договора со стороны Кабмина и подписания договора.

Предполагается, что компенсационные договора будут составляться инвестором непосредственно с Администрацией морских портов Украины, в случаях, если Администрация не является стороной самого инвестиционного договора, по которому осуществляется финансирование развития стратегических объектов портовой инфраструктуры.

«Инвестор, решивший составить договор компенсации, подает в Администрацию соответствующее обращение и проект договора с указанием всех существенных условий, предусмотренных законодательством, заверенную копию инвестиционного договора, документы, определяющие финансовое состояние инвестора, информацию об объекте инвестирования и бизнес-план с размерами, сроками (этапами), источниками и объемами осуществления компенсаций», - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

В свою очередь, Администрация отсылает в Мининфраструктуры свое обращение о согласовании условий компенсационного договора, подкрепленное необходимыми документами. При этом таким же правом обладает и инвестор, имеющий письменное согласие Администрации морских портов.

В течение месяца с момента получения всех документов, Мининфраструктуры готовит проект решения Кабинета министров о согласовании договора компенсации. При этом в решении должны быть указаны существенные условия договора относительно обеспечения прав собственности государства на имущество, защиты интересов государства, недопустимости отчуждения государственного имущества, срока действия договора, источников компенсации, а также относительно порядка определения размера инвестиций, подлежащих компенсации. Проект решения согласовывается с Минэкономразвития, Минфином и Фондом госимущества, после чего полностью согласованным подается в правительство.

«Договор компенсации считается подписанным после его одобрения Кабинетом министров, достижения согласия по всем существенным условиям и подписания всеми сторонами текста договора», - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Также отмечается, что существенными условиями компенсационного договора являются: предмет договора со ссылкой на инвестиционный договор, как основу договора компенсации; срок (график) компенсаций, который наступает не раньше введения объекта инвестирования в эксплуатацию; порядок определения размера инвестиции, подлежащей компенсации; источник компенсации; обеспечение прав собственности государства на имущество; защита интересов государства; невозможность в дальнейшем отчуждения государственной собственности; обязательства администрации по ведению технического и финансового контроля за ходом инвестирования в стратегические объекты портовой инфраструктуры. При этом по согласованию сторон в договоре компенсации могут быть предусмотрены и другие условия, которые стороны посчитают существенными.

Источниками компенсации могут быть портовые сборы, кроме административного сбора, которые платятся по мере эксплуатации объекта инвестирования. Сумма инвестиций, в свою очередь, может быть зачислена в сумму концессионной или арендной платы, подлежащей сейчас или в будущем к внесению инвестором за пользование объектом инвестирования, или в сумму платы за услуги, предоставляемые Администрацией морских портов.

«Одобрение и утверждение Порядка позволит на законодательном уровне установить четкий механизм защиты и компенсации инвесторам их вложения в стратегические объекты портовой инфраструктуры, а значит - существенно улучшить инвестиционный климат в отрасли. Государство заинтересовано в налаживании максимально эффективного партнерства с частным капиталом в морской отрасли с целью усиления конкурентоспособности отечественных портов, обеспечения высоких и стабильных показателей их работы», - говорится в сообщении Минфинфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, морские порты Украины всех форм собственности перевалили в прошлом году 153,967 млн тонн грузов - на 0,7% меньше, чем годом ранее. 18 государственных морских портов в 2012 году переработали 109 млн тонн грузов, в том числе 33,5 млн тонн транзитных, 64,8 млн тонн экспортных и 9,36 млн тонн импортных грузов.