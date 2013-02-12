«АэроСвит»: решение апелляционного суда грозит полной остановкой и ликвидацией компании

Решение апелляционного суда Киева, принятое 5 февраля 2013 года о приостановке банкротства авиакомпании "АэроСвит", грозит полной остановкой и ликвидацией авиакомпании, сообщили УНИАН в пресс-службе "АэроСвита".

Согласно сообщению, в авиакомпанию "АэроСвит" поступило постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 5 февраля 2013 г., которым, как сказано в корпоративном пресс-релизе, в нарушение действующего законодательства прекращены все процедуры, позволяющие в судебном порядке реализовать необходимые меры по предотвращению остановки и ликвидации авиакомпании.

«Коллегия судей Киевского апелляционного хозяйственного суда, принимая решение по апелляционной жалобе Бориспольской объединенной государственной налоговой инспекции Киевской области, вышла за пределы полномочий, которыми законодательство наделяет суд апелляционной инстанции, игнорировала ряд обстоятельств дела, грубо нарушила нормы материального и процессуального права», - говорится в пресс-релизе.

В нем же напоминают, что авиакомпания "АэроСвит" в декабре 2012 года была вынуждена обратиться в суд с заявлением о возбуждении дела о банкротстве в связи с невозможностью одновременного удовлетворения требований всех кредиторов в полном объеме. 29 декабря 2012 г. Хозяйственный суд Киевской области, рассмотрев заявление "АэроСвита", вынес определение о начале производства по делу о банкротстве авиакомпании, ввел процедуру распоряжения ее имуществом, а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

«Решение суда дает возможность "АэроСвиту" вести хозяйственную деятельность без ограничений, а при последующем введении в судебном порядке процедуры санации – реализовать систему мер по оздоровлению финансово-хозяйственного состояния компании, повышению ее операционной эффективности, сокращению расходов, реструктуризации долгов и активов, выполнению обязательств перед всеми кредиторами. Успешная реализация программы санации позволяет избежать признания авиакомпании "АэроСвит" банкротом и ее ликвидации», - сказано в пресс-релизе.

Однако, по предоставленной информации, 21 января 2013 года Киевский апелляционный хозяйственный суд в нарушение действующего законодательства принял к производству апелляционную жалобу Бориспольской объединенной государственной налоговой инспекции Киевской области об отмене определения Хозсуда Киевской области о возбуждении дела о банкротстве авиакомпании "АэроСвит".

«Таким образом, коллегия Киевского апелляционного хозяйственного суда пренебрегла основным конституционным принципом судопроизводства - законностью собственных действий и решений, поскольку, согласно положениям Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" и Хозяйственного процессуального кодекса Украины, определение суда первой инстанции о начале производства по делу о банкротстве в целом - вообще не подлежит обжалованию», - указывается в релизе «АэроСвита».

Согласно сообщению, 5 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд в очередной раз нарушил принцип верховенства права, рассмотрев на своем заседании жалобу в отношении определения местного хозяйственного суда, обжалование которого в апелляционном порядке не предусмотрено.

«Суд удовлетворил просьбу Бориспольской объединенной государственной налоговой инспекции Киевской области, прекратив производство по делу о банкротстве авиакомпании "АэроСвит". Одновременно были отменены процедура распоряжения имуществом авиакомпании и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. При этом Киевский апелляционный хозяйственный суд не исследовал достоверность обстоятельств и мотивов, указанных в апелляционной жалобе, в которых содержатся вымышленные, искажающие факты утверждения», - отмечают в авиакомпании.

Как утверждается в пресс-релизе, в постановлении суда также беспричинно отрицается наличие оснований для открытия производства местным хозяйственным судом по делу в соответствии с заявлением авиакомпании "АэроСвит", несмотря на многочисленные материалы дела, подтверждающие наличие таких оснований. «Вместе с тем, судьями апелляционной инстанции допущено неправомерное дополнение перечня условий, обязательных для открытия производства по делу о банкротстве, рядом положений, не предусмотренных действующим законодательством. Кроме этого, пытаясь обосновать свое решение, коллегия судей в нарушение норм Закона "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" самовольно расширила перечень оснований для отказа в возбуждении дела о банкротстве», - говорится в сообщении авиакомпании.

Авиакомпания "АэроСвит" намерена обжаловать постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда в Высшем хозяйственном суде Украины.

Вместе с тем, противозаконное решение, принятое при пересмотре дела в апелляционном порядке, говорится в корпоративном пресс-релизе, может привести к ряду необратимых последствий, результатом которых станет полная остановка авиакомпании, невозможность восстановления ее платежеспособности и осуществления в полном объеме расчетов с кредиторами, включая государство. «Так, отмена процедур, введенных местным хозяйственным судом в отношении "АэроСвита", с учетом ухудшения его финансового положения, низкой ликвидности и невозможности одновременного расчета по требованиям, предъявляемым кредиторами, лишает авиакомпанию возможности привлечения инвестиций с целью восстановления операционной деятельности и реализации программы выхода из кризиса. Уже в ближайшей перспективе результатом решения апелляционной судебной инстанции может стать полное прекращение возврата средств пассажирам за неиспользованные билеты и блокирование выплаты заработной платы персоналу авиакомпании», - сказано в сообщении «АэроСвита».

В дальнейшем прекращение деятельности компании приведет к потере Украиной выхода на трансконтинентальные маршруты, резкому снижению транзитных пассажирских потоков, падению доходов госпредприятий отрасли от обслуживания дальнемагистральных рейсов "АэроСвита", сокращению персонала многочисленных смежных предприятий, недополучению государством налоговых поступлений, ожидаемых в результате восстановления действующей сети дальнемагистральных воздушных линий и ее последующего расширения.

«Как это ни прискорбно, действия апелляционного хозяйственного суда дополнили целый ряд предыдущих решений различных органов исполнительной власти в отношении авиакомпании, грубо нарушающих законодательные нормы и ставших очередным крайне негативным сигналом для бизнеса. Если же интересы государства, сформулированные Министром инфраструктуры Владимиром Козаком от имени Кабинета министров, действительно состоят в недопущении банкротства и ликвидации авиакомпании, "АэроСвит" просит соответствующие органы государственной власти четко и скоординированно, в рамках правового поля, обеспечить эффективную реализацию государственных интересов», - отмечают в авиакомпании.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.

Пассажиропоток международного аэропорта "Борисполь" в связи с проблемами в работе одного из ведущих украинских авиаперевозчиков – компании "АэроСвит" в январе 2013 года снизился на 18%.