В среду в Украине существенных осадков не ожидается, местами туман

13 февраля в Украине существенных осадков не ожидается, местами туман.

На дорогах северо-западной части страны гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях местами 5-9° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

В Киевской области в среду - без существенных осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве завтра - без существенных осадков. Временами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.