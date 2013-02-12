Цены на проезд в маршрутках «Киевпастранса» не будут повышаться, уверяет Попов

Коммунальное предприятие «Киевпастранс», которое контролирует почти треть столичных маршруток, не будет повышать цены на проезд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил председатель КГГА Александр Попов.

По его словам, подорожания проезда удается избежать через выплату дотаций из местного бюджета за бесплатную перевозку льготников.

Как объяснил первый заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Иван Шпилевой, частные перевозчики такую помощь не получают, поэтому, чтобы не работать себе в убыток, они вынуждены были поднять цены на проезд на некоторых маршрутах - на 50 копеек подорожал проезд в маршрутных такси №№ 405, 414, 415, 418, 472, 589, 193, 438, 193К, 401 и 600.

«Влиять на повышение цен на проезд частными перевозчиками по законодательству столичная власть не может. Поэтому одним из способов регулирования ценовой политики частных перевозчиков является создание конкуренции. Именно поэтому сейчас значительное внимание уделяется пополнению автопарка коммунального перевозчика», - отмечается в сообщении пресс-службы КГГА.

«Присутствие коммунального транспорта на рынке перевозок позволяет нам диктовать свою ценовую политику. Частный перевозчик вынужден считаться с нашими тарифами на проезд. Если он значительно повысит цены, его транспортом перестанут пользоваться пассажиры, и он обанкротится. Таким образом, мы решаем эту проблему через цивилизованную конкуренцию», – отметил А.Попов.

Кроме того, столичная власть может контролировать процесс расчета тарифа на проезд. Таким образом, чтобы согласовать повышение стоимости проезда с городской властью, перевозчик должен предоставить обоснование того, что при имеющемся тарифе его бизнес является убыточным. Чтобы избежать повышения цены там, где оно не обосновано, этот процесс будет контролироваться более скрупулезно, отметили в КГГА.