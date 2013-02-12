Авиакомпания "Мотор Сич" с 18 февраля переводит рейсы Запорожье–Киев в аэропорт "Киев"

Авиакомпания "Мотор Сич" с 18 февраля 2013 года переводит регулярные рейсы Запорожье–Киев и Киев–Запорожье в Международный аэропорт "Киев", сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, данные рейсы будут выполняться ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Вылет из Запорожья в 07:30, прибытие в аэропорт «Киев» в 08:45; вылет из аэропорта «Киев» в 20:00, прибытие в Запорожье в 21:15.

Как сообщал УНИАН, с 25 февраля авиакомпания «Мотор Сич» возобновляет регулярные рейсы из Ужгорода в Киев. Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю: в понедельник, вторник, четверг и пятницу. Время вылета из Ужгорода – 7:00, прибытие в Киев в 8:45. Вылет из Киева - в 19:30, прибытие в Ужгород - в 21:15.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Мотор Сич» является структурным подразделением публичного акционерного общества «Мотор Сич» - одного из ведущих предприятий мира по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

На сегодняшний день авиакомпания осуществляет внутренние и международные авиационные перевозки пассажиров и грузов, VIP полеты самолетами: Ан-140, Як-40, Ан-24, Ан-74, Ан-12, геликоптерами Ми-8, Ми-2.

Авиакомпания "Мотор Сич" имеет сертификат соответствия системы управления качеством требованиям международного стандарта ISO9001: 2008.

Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года, является пятым по величине аэропортом Украины. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

Аэропорт «Киев» в 2012 году обслужил 861,9 тыс. пассажиров – на 83,5% больше, чем в 2011 году.

В январе 2013 года аэропорт «Киев» вышел на второе место в стране по пассажиропотоку, обслужив более 100 тыс. пассажиров.