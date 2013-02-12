Польская PKP хочет сэкономить за три года более 300 млн долл.

Варшава. Польский государственный железнодорожный холдинг PKP (Polskie Koleje Panstwowe) планирует в ближайшие три года за счет более рационального использования средств сократить свои расходы на около 1 млрд злотых или 322,6 млн долл. по текущему курсу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польской газеты Rzeczpospolita, одна из крупнейших в Европе железнодорожных компаний намерена, в частности, экономить средства за счет реструктуризации и благодаря централизации закупок.

Газета отметила, что оптовая закупка товаров и услуг позволяет компании получать 20-30% скидки, заметив, что госхолдинг уже централизовано закупает услуги компьютерщиков и кадровых специалистов.

Компания планирует закупать таким же образом услуги мобильной связи и услуги бухгалтеров.

"Как декларируют власти РКР, вместе с сокращением расходов, в планах - более эффективное использование коммерческих площадей на польских железнодорожных вокзалах. Арендаторов планирует искать еще до начала строительства, а не после введения объекта в эксплуатацию", - пишет газета.

Госхолдинг намерен также продавать принадлежащую ему недвижимость, а поступления по этой статье в текущем году запланированные на уровне более 50 млн долл.

"PKP управляет около 100 тысячами земельными участками и 3 тыс. квартирами", - напомнило издание.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года государственный железнодорожный холдинг PKP презентовал план действий до 2016 года, направленный на улучшение ситуации в отрасли, на который планирует потратить около 9,4 млрд долл.

Справка УНИАН. Правительство Польши создало группу компаний PKP в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта страны и подготовки его к приватизации в 2001 году. В компанию вошли 8 специализированных "дочек", которые были выделены в отдельные фирмы в зависимости от своих основных функций.

Большинство входящих в холдинг компаний, кроме занимающейся грузоперевозками PKP Cargo, являются убыточными.