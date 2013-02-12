Перевозчики Тернополя требуют повысить цену на проезд в маршрутках

В Тернополе перевозчики сегодня, 12 февраля, пикетировали городское управление транспорта, требуя повысить тариф на проезд в маршрутках с 2 до 3 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом участие в пикете приняло около 100 водителей. Они держали плакаты с надписями «Техническое состояние автобусов – это безопасность пассажиров. Подумайте о людях!», «Не убивайте общественный транспорт. Дайте возможность поддерживать его в надлежащем состоянии», «На чем ездить завтра?».

В своих выступлениях участники пикета отмечали, что с ростом цен на запчасти и горючее, а также увеличением налоговых отчислений действующий тариф в 2 грн уже не является рентабельным, а, следовательно, у перевозчиков нет средств не только на модернизацию автопарка, но и на своевременный ремонт автобусов.

Перевозчики требуют поднять тариф до 3 грн, указывая, что поданные ими еще в прошлом году обоснования роста тарифа до 2,5 грн уже не отвечают реалиям.

Начальник городского управления транспорта Игорь Медынский, который вышел к пикетчикам, сказал, что поданные перевозчиками экономические обоснования в мэрии уже рассмотрели, сейчас наличие оснований для повышения тарифов изучает областное управление Антимонопольного комитета.

«Если Антимонопольный комитет подтвердит необходимость повышения стоимости проезда, то мы сразу этот вопрос вынесем на рассмотрение исполкома», – заверил участников пикета И.Медынский.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года горисполком отказался повысить тарифы на проезд в маршрутном транспорте Тернополя из-за некачественного обслуживания пассажиров.

Предварительно, в июне 2012 года, перевозчики подали расчеты с просьбой поднять тариф с 1 грн до 1,5 грн в социальных маршрутках (без лимита льготников) и с 2 грн до 2,5 грн в маршрутных автобусах.

Справка УНИАН. В последний раз тариф на проезд в маршрутных автобусах Тернополя меняли в феврале 2011 года, когда он вырос с 1,5 до 2 грн.

Ежедневно на автобусные маршруты Тернополя выходит 220-250 автобусов.