ДЖД в 2012 году обучила свыше 13 тысяч железнодорожников

Входящая в состав «Укрзализныци» Донецкая железная дорога (ДЖД) на базе центров профессионального развития персонала и в учебных заведениях провела в 2012 году обучение почти 13 тысяч рабочих, из которых свыше 9 тысяч человек повысили свою квалификацию, а остальные получили новые профессии.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДЖД.

«Всего в 2012 году повышение квалификации прошли 9011 рабочих кадров и 2952 рабочих получили новые профессии, из них 1500 - без отрыва от производства», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что обучение проходит как в обособленных центрах профессионального развития персонала, так и в созданных непосредственно в подразделениях ДЖД учебных комплексах.

Активно проводится работа по повышению уровня квалификации сотрудников ДЖД и в отраслевых вузах I-IV уровней аккредитации.

«Так, в 2012 году повысили квалификацию 1410 руководителей и специалистов высшего звена», - уточнила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в 2012 году сократила погрузку грузов на 7,1% по сравнению с 2011 годом — до 142,6 млн тонн грузов.

ДЖД отобрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долл.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.