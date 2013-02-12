Азаров пообещал налоговые льготы для IT-индустрии

Правительство совместно с рядом народных депутатов инициирует введение стимулирующего режима работы для ведущих IT-компаний Украины, что будет способствовать не только прямому развитию отрасли, легализации предприятий, но и привлечению инвестиций. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина со ссылкой на итоги встречи премьер-министра Николая Азарова с представителями украинских IT-компаний и народными депутатами.

По словам главы правительства, сегодня очень ко времени возможность внесения изменений в Налоговый кодекс в части налогообложения субъектов программной индустрии налогом на доходы физических лиц и уплаты ими социального взноса. «Это общая инициатива правительства и народных депутатов. Думаю, после принятия соответствующего законопроекта у предприятий появится серьезный стимул легализировать все свои обороты, отказаться от «серых» схем, а кроме того, это позволит также вкладывать инвестиции… Поэтому мы говорим о серьезной базе для развития бизнеса, а она, без сомнения, должна быть легальной», - обратил внимание премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законы Украины «О государственной поддержке развития индустрии программной продукции» и «О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции". Данные законы предусматривают снижение для участников IT-рынка подоходного налога и налога на прибыль до 5%, а также освобождение от НДС. 31 мая Законы были направлены на подписание Президенту Украины.

В июне Представители IT-индустрии обратились с открытым письмом к Президенту с просьбой подписать законы о льготном налогообложении участников IT-рынка.

Отметим также, что в Государственном бюджете на 2013 год объем налоговых льгот составляет 70,4 млрд грн.

Вместе с тем Международный валютный фонд, миссия которого завершила свою работу в Украине 12 февраля поддержала инициативу Министерства доходов и сбора по инвентаризации системы налоговых льгот и дотаций.