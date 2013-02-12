Власть будет думать, как усилить борьбу с пиратством

Вице-премьер-министр Константин Грищенко поручил председателю Государственной службы интеллектуальной собственности Николаю Ковине оперативно предоставить предложения относительно улучшения правовой базы защиты авторских прав.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, во время встречи с Н.Ковиней К.Грищенко сказал: «В ближайшее время органы исполнительной власти во взаимодействии с Верховной Радой должны значительно улучшить правовую базу защиты авторских и смежных прав в нашем государстве. Угроза отнесения Украины к категории основных мировых нарушителей в этой сфере является серьезным вызовом для нас».

Вице-премьер поручил предоставить предложения относительно совершенствования нормативно-правовой базы и практики правоприменения в сфере борьбы с «пиратством» и сбора авторского вознаграждения, ситуация в которой является предметом тщательного мониторинга со стороны США и стран Евросоюза.

«Нет сомнений, что состояние защиты авторских прав является одним из ключевых критериев, которые определяют имидж Украины в диалоге с партнерами на Западе. Готовность ставить знак равенства между «пиратством» и кражами является признаком современного цивилизованного общества. Следовательно, мы должны принять безотлагательные меры для улучшения ситуации», - отметил К.Грищенко.