Порт «Южный» ввел в эксплуатацию 2 новых буксира

Морской торговый порт «Южный» (Одесская область) ввел в эксплуатацию 2 новых буксира - «Владимир Иванов» и «Борей».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на прибывших в порт буксирах состоялось торжественное поднятие государственного флага, в котором принял участие вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

«Правительство принимает действенные меры для повышения логистического потенциала страны. Новые современные буксиры позволяют увеличить грузооборот украинских портов», - заявил А. Вилкул.

Данные современные буксиры предназначены для буксирования, сопровождения крупнотоннажного флота, в том числе в сложных погодных условиях при образовании ледяного покрова, а также могут участвовать в тушении пожаров и в спасательных операциях.

«Владимир Иванов» мощностью 5,45 тыс. лошадиных сил, способен буксировать суда грузоподъемностью более 200 тыс. тонн.

Буксир построен по лучшим европейским образцам судостроителей компании Damen Shipyards (Голландия), оснащен современным оборудованием, соответствующим мировым стандартам, имеет 4-й арктический ледовый класс, оборудован морской системой пожаротушения.

Мощность «Борея» - 1,2 тыс. лошадиных сил. Судно оснащено современными радионавигационными приборами, обеспечивающими высокую маневренность судна в условиях акватории порта (вращение на месте на 360 градусов).

Предназначение судна в порту — буксировка и маневровые операции, при необходимости будет участвовать в спасательных операциях и операциях по ликвидации различных загрязнений акватории.

Буксир «Владимир Иванов» назван в честь Владимира Григорьевича Иванова - почетного работника морского флота СССР, почетного гражданина города «Южный», который 20 лет возглавлял порт «Южный».

Как рассказал УНИАН представитель администрации порта, данные буксиры – не первые суда, пополнившие флот порта.

По его словам, в 2009 году порт «Южный» заключил договор с компанией Damen Shipyards о строительстве 2-х буксиров нового поколения. Первый из них - «Геннадий Савельев» - прибыл в порт в декабре 2010 года, второй – «Евгений Яковцев» - в феврале 2011 г.

Это – два однотипных буксира-кантовщика усиленного ледового класса.

Суда (оба мощностью 4,2 тыс. л.с.) отличаются повышенной маневренностью (использование азимутального принципа движения), компьютерным управлением двигателей и лебедки, улучшенным дизайном и повышенной комфортностью.

Стоимость каждого из двух судов - около 10 млн евро, окупиться они должны за 5 лет.

Как сообщал УНИАН, также сегодня А. Вилкул в ходе совещания по развитию инфраструктуры и обновлению флота украинских портов, в частности, портофлота «Южного», заявил, что после модернизации, к 2016 году, порт «Южный» станет крупнейшим среди глубоководных портов северо-западной части Черного моря.

Справка УНИАН. МТП «Южный» - второй по объемам перевалки грузов порт Украины, основанный в 1978 году и расположенный на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов - 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

Госпредприятие «Морской торговый порт «Южный» в 2011 году увеличило переработку грузов на 24,25% по сравнению с 2010 годом - до 22,639 млн тонн.