Авиакомпания Fly Dubai увеличит частоту полетов в Донецк, Харьков и Киев

Дубай. Авиакомпания Fly Dubai из Объединённых Арабских Эмиратов планирует увеличить частоту полетов в украинские города Донецк, Харьков и Киев с зимнего расписания 2013-2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 13 февраля, на брифинге в Дубай сообщил главный исполнительный директор Fly Dubai Гейт аль Гейт.

По его словам, в частности, авиакомпания планирует увеличить количество рейсов в Донецк и Харьков до трех в неделю.

Кроме того, авиакомпания увеличит количество рейсов в Киев до 2 в день.

Также исполнительный директор сообщил, что Fly Dubai планирует открыть 2 новых направления полетов в/из Украины, но не уточнил, о каких именно регионах идет речь.

Он также отметил, что в целом компания удовлетворена пассажиропотоком из городов Украины. «Пассажиропоток в трех городах Украины хороший», - сказал он.

По словам Гейта аль Гейта, средняя загрузка рейсов авиакомпании Fly Dubai в/из Украины составляет около 70%. «Средняя загрузка наших рейсов по всем регионам, в том числе и в Украине, составляет 70%», - сказал он.

При этом он отметил, что около 40% пассажиропотока из Украины составляют пассажиры транзитных рейсов, а самое популярное направление – Шри-Ланка.

Гейт аль Гейт также сообщил, что Fly Dubai планирует до конца 2013 года увеличить парк самолетов на 6 – до 34 самолетов, что позволит увеличить перевозку пассажиров на 40%.

По итогам 2012 года авиакомпания перевезла около 5 млн пассажиров и в среднем осуществляла до 1 тыс. рейсов в неделю.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день пассажиры авиакомпании Fly Dubai, прилетающие в Киев, обслуживаются в терминале «D» аэропорта «Борисполь».

Терминальный комплекс «D» аэропорта «Борисполь» является крупнейшим в Украине. Его площадь составляет 107 тыс. кв. м, пропускная способность - 15 млн пассажиров в год.

Комплекс оснащен 11 стационарными аэромостами, которые позволяют принимать 6 крупных (класса «Боинг-747») и 5 небольших (класса «Боинг-737») самолетов.

Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Fly Dubai - бюджетная авиакомпания из Объединённых Арабских Эмиратов, базирующаяся в Международном аэропорту Дубай.