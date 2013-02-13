«Укрзализныця» в 2012 году бесплатно перевезла более 184 тысяч детей

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в 2012 году перевезла более 184 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов и детей погибших шахтеров, военнослужащих и железнодорожников, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, в 2011 году бесплатным проездом воспользовались более 188 тыс. детей льготных категорий.

В «Укрзализныце» также отметили, что акция предоставления бесплатного проезда детям действует с 2000 года и решением Совета железных дорог продлена на 2013 год. Она распространяется на общие и плацкартные вагоны в ночных поездах, вагоны 2-го и 3-го классов региональных поездов, на региональный Экспресс и поезда Интерсити внутреннего сообщения, а также пригородные поезда. Услугой могут воспользоваться дети до 16 лет в пределах Украины, имеющие статус детей-сирот, детей-инвалидов всех категорий, детей, лишенных родительской опеки, а также детей погибших шахтеров, военнослужащих и железнодорожников.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2012 году железные дороги Украины потратят на перевозку детей льготных категорий более 4,5 млн грн.