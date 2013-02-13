Авиакомпания МАУ с 13 февраля открывает маршрут Киев - Баку

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с 13 февраля 2013 года начинает выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Киев - Баку - Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе МАУ

Рейсы №PS601 / PS602 Киев - Баку - Киев с 13 февраля по 28 марта будут выполняться 3 раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Начиная с 2 апреля, частотность рейсов возрастет до 4 раз в неделю, а с 22 июня - до 5 раз в неделю: из Киева по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, из Баку по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Вылет из Киева в 20:45, прилет в Баку в 02:15 по местному времени, вылет из Баку в 07:30, прилет в Киев в 08:15 по местному времени.

Все рейсы будут выполняться на современных самолетах «Боинг 737» с двуклассной компоновкой салона из международного аэропорта «Борисполь».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году.

100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 21 среднемагистрального самолета Boeing-737.

Авиакомпания соединяет Украину с 40 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира.

МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь»(КВР).