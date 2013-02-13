Азаров нацелился довести долю IT-индустрии до не менее 10% ВВП

Премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что в результате предпринимаемых правительством мер по поддержке IT-индустрии производство в этой отрасли в 2015 году будет составлять не менее 10% валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал на заседании Кабинета министров.

«Вполне реально, что в 2015 году этот сектор экономики может составлять не меньше 10% ВВП», - сказал премьер.

Он отметил, что ежегодно необходимо обеспечить увеличение рабочих мест в IT-индустрии на 35-40%.

Н.Азаров поручил министру образования Дмитрию Табачнику уделить особую роль в подготовке вузами специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Он подчеркнул, что необходимо создавать условия, чтобы эти специалисты не покидали Украину в поисках работы, а могли работать внутри страны.

Н.Азаров также сообщил, что госзаказ на обучение специалистов IT-сферы будет увеличен.

Он отметил, что в результате развития отрасли в 2015 году Украине будет необходимо порядка 100 тысяч новых специалистов, работающих в этой сфере.

Как сообщал ранее УНИАН, согласно Государственному бюджету на 2013 год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривень, рост ВВП – 3,4%.

Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%. Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,4 трлн грн.