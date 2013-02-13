В аэропортах Днепропетровска и Одессы построят новые терминалы и взлетные полосы

В аэропортах Днепропетровска и Одессы в рамках подготовки к Чемпионату Европы по баскетболу 2015 года планируется строительство новых терминалов и взлетно-посадочных полос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул в среду.

«Будут построены новые терминальные комплексы в Днепропетровске и Одессе, и, соответственно, новые взлетно-посадочные полосы», - сказал вице-премьер.

По оценкам А.Вилкула, строительство новых полос обойдется в около 3 млрд грн, а терминальных комплексов - примерно в 1,5 млрд грн.

Напомним, ранее А.Вилкул сообщил, что государственное финансирование подготовки чемпионата составит 7,057 млрд грн частными инвесторами на строительство спортивных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове будет израсходовано около 4,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.