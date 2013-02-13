14 февраля станция метро «Олимпийская» будет закрыта с 19:00 до 20:00

14 февраля, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Бордо» (Франция), с 19:00 до 20:00 станция метро «Олимпийская» будет закрыта для пассажиров на вход и выход.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в течение часа поезда будут курсировать мимо станции без остановки.

Также по окончании футбольного матча возможно ограничение на вход на станции «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого», что связано с вероятным превышением перевозной возможности.

Эти меры направлены на организацию безопасной перевозки пассажиров.

КП «Киевский метрополитен» обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к введенным ограничениям.