Харьков ведет переговоры с ЕБРР о привлечении 3,15 млрд грн кредита на строительство метро

Харьков ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о привлечении кредита в размере 3,15 млрд грн на дальнейшее строительство метро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом после встречи с представителями ЕБРР сказал заместитель мера Игорь Терехов.

Он отметил, что переговоры с банком идут о выделении кредита на строительство станций метро «Державинская» и «Одесская», а также Алексеевского депо.

«Губернатор Михаил Добкин достиг договоренности с министром финансов Юрием Колобовым о получении необходимых государственных гарантий. Мы составили график оформления документов. После получения государственных гарантий мы вернемся к вопросам кредита», - сказал И.Терехов.

Он также отметил, что на окончание строительства станции метро «Победа» Харьков планирует получить средства из государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявлял, что Украина рассчитывает в 2013 году на помощь Европейского банка реконструкции и развития в финансировании ряда проектов, в частности по строительству Харьковского метрополитена и высоковольтной линии «Новоодесская – Арциз».

Справка УНИАН. «Победа» - будущая 30-я станция Харьковского метрополитена, которая сейчас строится. Станция будет расположена на Алексеевской линии метро, сразу после станции «Алексеевская» и станет конечной этой линии.

Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и протяженности линий в Украине. Перевозит в год до 282 млн пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая протяженность линий составляет около 35,6 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.

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