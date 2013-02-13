Аэродром «Херсон» получил свидетельство о регистрации

Аэродром «Херсон» уже получил свидетельство о регистрации - он внесен в Государственный реестр гражданских аэродромов Украины.

Как сообщает Правительственный портал, об этом проинформировал председатель Херсонской областной государственной администрации Николай Костяк во время выездного рабочего совещания по проверке состояния выполнения работ по возобновлению функционирования аэродрома «Херсон».

«То есть, сейчас мы шаг за шагом приближаемся к основной цели – его запуску», - подчеркнул губернатор.

Отмечается, что на территории аэродрома уже сейчас выполнен комплекс работ по реконструкции аэровокзального комплекса, зоны таможенного и паспортного контроля и других технических помещений. Продолжается ремонт и взлетно-посадочной полосы. Для функционирования аэродрома подготовлена к эксплуатации транспортная техника, в частности два пассажирских трапа.

Кроме того, недавно был решен вопрос относительно определения границ земельного участка и получен акт землепользования. Коммунальному предприятию «Херсонские авиалинии» предоставлено в постоянное пользование почти 298 га из земель государственной собственности, что утверждено соответствующим проектом землеустройства.

На сегодняшний день в области разработана Программа „Возобновления авиационной деятельности и развития аэропорта „Херсон” на 2013 – 2015 годы”.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2012 года Херсонский областной совет своим решением передал КП «Херсонские авиалинии» целостный имущественный комплекс аэропорта «Херсон».

5 октября губернатор заявил, что рассчитывает, что самолеты начнут взлетать и садиться в аэропорту «Херсон» уже до конца 2012 года.

Директор КП «Херсонские авиалинии» Ярослав Агафонов тогда подтвердил, что возобновить работу херсонского аэропорта действительно можно уже через 3-4 месяца. Руководитель аэропорта также отметил, что на первоочередные меры по возобновлению работы аэропорта необходимо около 2 млн грн. Дальше планируется замена светосигнальной системы взлетно-посадочной полосы, которая будет стоить около 7 млн грн.

13 ноября 2012 года депутаты облсовета пополнили уставный фонд КП "Херсонские авиалинии" суммой в 2 млн. грн для восстановления взлетно-посадочной полосы, инфраструктуры и работ по сертификации Херсонского аэропорта.

Справка УНИАН. Херсонский аэропорт имел сертификат аэродрома класса В, взлетно-посадочная полоса способна обеспечить прием и отправку воздушных судов класса ТУ-154 и более легких воздушных судов для осуществления грузо-пассажирских авиаперевозок. Пропускная способность аэровокзального комплекса – 400 пассажиров в час.

В соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины от 22 августа 2007 года №668-р, Херсонскому аэропорту был присвоен статус международного и открыт пункт постоянного пропуска через государственную границу. Пропускная способность пограничного пункта – одновременное оформление одного пассажирского лайнера вместимостью до 100 пассажиров и одного грузового авиасудна вместимостью до 30 тонн.

Однако с 1 апреля 2008 года у ООО “Аэропорт Херсон” истек срок действия сертификата эксплуатанта гражданских аэродромов.

Имущество аэропорта было приватизировано в форме совместного предприятия Херсонского облсовета и киевского концерна "Титан". С 2006 года участники СП вошли в судебные споры по поводу своего участия в предприятии и раздела его имущества.

В мае 2012 года Одесским апелляционным хозяйственным судом оставлено без изменений решение Хозяйственного суда Херсонской области, которым удовлетворен иск заместителя прокурора области и возвращен Херсонскому областному совету целостный имущественный комплекс областного коммунального предприятия «Аэропорт - Херсон» стоимостью 4,1 млн грн.