Нацкомфинуслуг и Украинское объединение лизингодателей подписали меморандум о сотрудничестве

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и Украинское объединение лизингодателей, в среду, 13 февраля, подписали меморандум о сотрудничестве, говорится в сообщении комиссии, переданном агентству УНИАН.

«Подписание меморандума объединяет усилия национального регулятора и лизингодателей в пользу развития этого важнейшего рынка финансовых услуг», - отмечается в сообщении.

По данным Нацкомфинуслуг, на начало 2013 года зарегистрировано 243 юридических лица-лизингодателя и 115 финансовых компаний, оказывающих услуги финансового лизинга.

Также сообщается, что основным потребителем лизинговых услуг является сфера транспорта — 60% общей стоимости договоров.