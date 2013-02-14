Расследованием авиакатастрофы в Донецке занимается правительственная комиссия

13 февраля вечером из Киева вылетела правительственная комиссия для расследования авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту «Донецк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в аэропорту сообщил председатель Донецкой областной госадминистрации Андрей Шишацкий.

А. Шишацкий подтвердил, что самолет летел в Донецк из Одессы и при посадке перевернулся и разломился. По его словам, на борту самолета находились 45 человек, 4 из них - погибли.

Также в аэропорту подтвердили тот факт, что этот чартер был организован авиакомпанией «Южные авиалинии» для болельщиков, летевших на футбольный матч «Шахтер» - «Боруссия».

Как сообщал УНИАН, по информации официального сайта аэропорта, «13 февраля в аэропорту Донецк произошло чрезвычайное происшествие при посадке самолета АН-24 авиакомпании «Южные авиалинии», летевшего рейсом 8971 «Одесса – Донецк», на борту находились 36 пассажиров и 8 членов экипажа».

По словам руководителя Центра по связям с общественностью Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Инны Седовой, в международном аэропорту «Донецк» им.С.Прокофьева в результате авиакатастрофы самолета АН-24 четыре человека погибли, два – пострадали, судьба еще двоих пока неизвестна.