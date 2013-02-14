Европейская лоукост-авиакомпания Wizz Air не исключает создания российской «дочки», сообщил в интервью «Газете.Ru» гендиректор компании Йозеф Варади.

«Возможно, да! Если законодательство предписывает такой порядок ведения бизнеса, мы должны быть готовы ему следовать, — сказал он. – Мы уже накопили достаточный опыт в этой области, ведь у нас есть расширяющееся подразделение (на Украине – ред.). И мы можем предполагать, что интерес инвесторов к такому проекту есть».

Но Варади отметил, что сначала авиакомпания хотела бы «увидеть изменения в стране». «Нужно получить доступ на рынок, а также возможность обеспечить функционирование бюджетной системы авиаперевозок, — пояснил глава Wizz Air. – Сначала должны произойти эти изменения, а потом мы можем брать другие обязательства».

Wizz Air – венгерская компания, специализирующаяся на бюджетных авиаперевозках. Работает, прежде всего, на рынках Центральной и Восточной Европы. Осенью 2012 года Wizz Air получила назначение на линию между Будапештом и Москвой вместо обанкротившего национального авиаперевозчика Венгрии компании Malev. Но, как утверждает источник «Газеты.Ru» в отрасли, согласование назначения затягивается со стороны российских властей.

Варади не комментирует процесс назначения на линию, но надеется, что компания скоро сможет начать полеты по маршруту. Кроме того, сейчас перевозчик пытается получить назначение на маршрут Будапешт-Санкт-Петербург. Хотим оценить, как работает этот маршрут. «На основании этого анализа (анализа полетов по маршрутам на Москву и Петербург. – ред.) сможем говорить о целесообразности полетов в другие аэропорты России, — добавил Варади. – Так что может начаться второй этап развития маршрутной сети между Венгрией и Россией».

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. На сегодняшний день флот «Визз Эйр Украина» состоит из двух самолетов Airbus A320. Поставка третьего самолета Airbus A320 ожидается в начале 2013 года.

Wizz Air является крупнейшим лоукост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.