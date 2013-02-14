Создан самый крупный в мире авиаперевозчик - American Airlines и US Airways договорились о слиянии

Американские авиакомпании American Airlines и US Airways, которые вели переговоры о слиянии, в среду, 13 февраля, достигли соответствующей договоренности, сообщает Associated Press со ссылкой на анонимные источники.

Советы директоров обеих корпораций уже одобрили сделку, о которой будет официально объявлено в четверг, 14 февраля. Образовавшаяся в результате слияния American Airlines и US Airways компания таким образом станет самым крупным авиаперевозчиком, опередив United Airlines.

Сделка готовилась с августа, когда кредиторы призвали American Airlines не оставаться независимой корпорацией, а искать варианты слияния с другим перевозчиком.

Владеющая American Airlines компания AMR Corp. обанкротилась в 2011 году. Ее руководство обвиняло профсоюзы в неадекватных запросах, те, в свою очередь, утверждали, что руководство American Airlines оказалось непрофессиональным, передает «Газета.Ru».