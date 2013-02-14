В авиакатастрофе в Донецке погибли 5 человек, 8 - госпитализированы. Открыто уголовное производство

Пять человек погибли в результате авиакатастрофы в международном аэропорту «Донецк».

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

13 февраля в 18.09 во время посадки пассажирский самолет Ан-24 (авиакомпания ООО «Южные авиалинии»), осуществлявший рейс Одесса - Донецк, по предварительным данным утратил управление и упал между взлетными полосами и раскололся пополам. На борту самолета находились 50 человек, в том числе 8 членов экипажа.

Погибли 5 человек, во время проведения спасательной операции эвакуировано 45 человек, 8 из них с травмами госпитализированы.

К аварийно-спасательным и другим безотлагательным работам были привлечены 82 единицы техники и 438 человек.

На месте происшествия для выяснения обстоятельств инцидента работает комиссия Кабинета министров Украины, которую возглавил вице-премьер-министр Александр Вилкул.

Результаты расследования будут представлены правительству. Также поручено оказать необходимую помощь семьям жертв аварии, создать надлежащие условия для лечения и психологического восстановления пострадавших.

По факту авиакатастрофы в аэропорту Донецка открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным прокуратуры, установлено, что самолет чартерным рейсом "Одесса-Донецк" 13 февраля в 18.24 выполнил некорректную посадку (во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы) в международном аэропорту имени Сергея Прокофьева. От удара воздушное судно перевернулось, его корпус раскололся и началось задымление. В 18.45 возгорание было локализовано.

Как сообщал УНИАН, чартер был организован компанией «Южные авиалинии» для болельщиков, которые летели на футбольный матч «Шахтер» - «Боруссия».