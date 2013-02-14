Причины авиакатастрофы в Донецке назовут после расшифровки «черного ящика» - Вилкул

Причины авиакатастрофы, произошедшей в Донецке 13 февраля, будут названы после расшифровки «черного ящика» самолета Ан-24, летевшего чартерным рейсом из Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, возглавляющий комиссию Кабинета министров по расследованию обстоятельств инцидента.

«Здесь, в Донецке находится Национальное бюро по расследованиям гражданской авиации, и совместно с прокуратурой будет проведена расшифровка «черного ящика». После того, как вопрос отработает комиссия, будем готовы говорить о причинах данной аварии», - сказал А.Вилкул. По его словам, к расшифровке уже приступили.

Присутствующий на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий сообщил, что при посадке в аэропорту Донецка авиалайнер «зацепил крылом взлетно-посадочную полосу, перевернулся и лег вверх тормашками».

Губернатор отметил, что полоса из керосина загорелась, но прибывшие оперативные службы МЧС очень быстро затушили ее пеной.

По словам А.Шишацкого, большая часть пассажиров самолета выбралась из разлома самостоятельно.

На сегодняшний момент большинство людей, летевших на футбольный матч «Шахтер» - «Боруссия», покинули Донецк.

А.Шишацкий добавил, что этим пассажирам была оказана всесторонняя помощь по отправке домой, были куплены билеты на поезда, в том числе на «Хюндай», а оставшиеся временно размещены в Донецке.

Напоним, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате авиакатастрофы погибли 5 человек, во время проведения спасательной операции эвакуировано 45 человек, 8 из них с травмами госпитализированы.

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Расследованием авиакатастрофы в Донецке занимается правительственная комиссия