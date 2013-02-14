На достройку станции метро «Теремки» в Киеве выделят 100 млн грн

Председатель Киевской городской администрации Александр Попов сообщил, что с принятием бюджета столицы появилась возможность стабильного финансирования достройки станции метро «Теремки», уточнив, что в самое ближайшее время будет выделено 100 млн грн.

Об этом столичный градоначальник сказал во время ознакомления с ходом пуска станции.

«С принятием городского бюджета у нас появилась возможность стабильно финансировать строительство и правительство на этой неделе приняло решение о выделении 100 млн грн на строительство метрополитена. Таким образом, у нас сформирован бюджет этого строительства»,- отметил А.Попов.

Председатель КГГА отметил, что на данный момент завершено строительство станции в общей сложности на 30%.

«Котлован сделан на 50%, крепления и перекрытия на 60%, на 100% завершено строительство вестибюля», - уточнил столичный градоначальник.

В связи с этим А.Попов сказал, что завершить запуск станции метро «Теремки» станет возможным в первом полугодии 2013 года, ориентировочно ко Дню Киева.

«Есть два варианта, которые мы можем рассматривать, это может быть День Киева или День Конституции Украины, то есть первое полугодие», - заявил А.Попов.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце января Александр Попов заявлял, что введение в эксплуатацию станции столичного метро «Теремки» могут отложить на три месяца, то есть ко Дню Независимости, из-за проблем с финансированием.

По словам А. Попова, строительство одной станции и прокладка 1200 метров путей на сегодняшний день стоит до 800 млн грн.

В бюджете столицы на 2013 год, который принял Киевсовет 8 февраля, предусматривается выделение в целом 750 млн грн на строительство станции метро «Теремки», Подольского мостового перехода и реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади.