Украина может столкнуться с финансовыми санкциями за нарушение авторских прав

Нашумевшее решение Международного альянса интеллектуальной собственности о включении Украины в перечень стран, где систематически нарушаются авторские права, будет иметь негативное влияние на международную репутацию Украины и может повлечь существенные финансовые последствия для нашей страны. Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски.

«Решение Международного альянса интеллектуальной собственности является лишь реакцией на отсутствие ощутимых изменений в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Рекомендация эта может, и скорее всего, будет иметь негативное влияние на международную репутацию Украины. Более того, страну могут ожидать и существенные финансовые последствия. Так что самое время начать в корне менять ситуацию, и Американская торговая палата в Украине готова тесно сотрудничать с государственными органами власти, представителями деловой, экспертной и дипломатической среды, чтобы минимизировать эти негативные последствия путем усиления надежной правоприменительной практики», - отметил Х.Зукоски

При этом он обратил внимание, что проблема защиты прав интеллектуальной собственности в Украине, несомненно, является системной и одной из наиболее существенных с точки зрения инвесторов. И потому не стоит сводить ее лишь к вопросам законодательства. «Мы не видим сегодня возможностей реального усовершенствования законодательства в Украине с учетом интересов всех заинтересованных сторон, тем более что с точки зрения законодательства за последнее десятилетие было сделано немало. Пришел черед применения законов на практике», - сказал президент Американской торговой палаты и добавил, что меры улучшения ситуация должны распространяться далеко за рамки борьбы с контрафактной продукцией или легализацией программного обеспечения и включать, скорее, формирование соответствующей образовательной и культурной среды.

Справка УНИАН. В начале февраля Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) назвал Украину в числе стран так называемого приоритетного списка наблюдения (priority watch list), где авторские права нарушаются систематически, и это нарушение может повлечь за собой целый ряд административных и финансовый санкций – вплоть до введения дополнительных пошлин на украинский экспорт и упразднения программ технической помощи нашей стране.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН-Экономика в интервью «Президент Американской торговой палаты: Подпишите соглашение с ЕС, и в Украину начнут инвестировать как сумасшедшие».