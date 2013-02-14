Авиакомпания МАУ открыла новый маршрут Киев - Ереван

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с 13 февраля 2013 года начала выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Киев - Ереван - Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе МАУ.

Рейсы Киев - Ереван - Киев (№ PS611 / PS612) с 13 февраля по 13 июня будут осуществляться 3 раза в неделю по понедельникам, средам и субботам из Киева в Ереван и, соответственно, по вторникам, четвергам и воскресеньям – из Еревана в Киев. Начиная с 13 июня частота рейсов увеличится до 4 в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и субботам из Киева в Ереван, и по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям – в обратном направлении.

Вылет из Киева в 20:45, прилет в Баку в 02:15 по местному времени, вылет из Еревана в 07:30, прилет в Киев в 08:15 по местному времени.

Все рейсы будут выполняться на современных самолетах «Боинг 737» с двумя классами обслуживания из столичного международного аэропорта «Борисполь».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 21 среднемагистрального самолета Boeing-737.

Авиакомпания соединяет Украину с 40 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городах мира.

МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).