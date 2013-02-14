Российские железные дороги приостанавливают продажу билетов в Украину

Российские железные дороги приостанавливают продажу билетов на поезда, следующие в направлении Украины, с 30 марта текущего года, говорится в сообщении компании, размещенном на официальном сайте.

Согласно сообщению, такое решение принято в связи с обращением украинской стороны и «в связи с отсутствием окончательного решения о переходе Украины в марте 2013 года на летнее время».

«ОАО «РЖД» вынуждено приостановить продажу проездных документа на поезда дальнего следования, в том числе на прицепные и беспересадочные вагоны», - говорится в сообщении.

В РЖД не исключают возможных корректировок расписания и графиков движения пассажирских поездов, но уверяют, что работа ведется в максимально сжатые сроки, и о дальнейшем открытии продажи билетов пассажиры будут незамедлительно проинформированы.

«Просим пассажиров отнестись с пониманием к возникшей ситуации и внимательно следить за дальнейшим обновлением информации об открытии продажи проездных документов. Информация будет размещена на официальном сайте ОАО "РЖД", а также на информационных стендах и кассах залов и станций», - сказано в сообщении российского монополиста.

Как сообщал УНИАН,Министерство экономического развития и торговли подготовило законопроект, согласно которому предлагается ввести время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перехода на «летнее» время. Проектом закона на территории Украины вводится время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки. Установление такого порядка исчисления времени направлено на «обеспечение улучшения состояния здоровья граждан, повышение работоспособности населения, уменьшение количества аварий», утверждают в Минэкономиразвития.

В январе 2013 года вопрос перехода на летнее время вновь обсуждался в Минэконмразвития, однако окончательного решения так и не было принято.