Россия назначила дополнительные поезда в Киев и Харьков на мартовские праздники
11:58, 14 февраля 2013Транспорт/Связь
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В период с 6 по 12 марта «Федеральная пассажирская компания» (дочернее предприятие компании «Российские железные дороги») назначит 65 дополнительных поездов на 84 рейса, в том числе в Киев и Харьков.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «РЖД».
«В сообщении с городами стран ближнего зарубежья дополнительные рейсы назначены из Москвы и Санкт-Петербурга в Киев, Харьков, Минск, Брест», - говорится в сообщении.
Наибольшее количество дополнительных поездов проследует по традиционно популярным направлениям: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Нижний Новгород, Москва – Киров, Москва – Ярославль.
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