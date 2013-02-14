Россия назначила дополнительные поезда в Киев и Харьков на мартовские праздники

В период с 6 по 12 марта «Федеральная пассажирская компания» (дочернее предприятие компании «Российские железные дороги») назначит 65 дополнительных поездов на 84 рейса, в том числе в Киев и Харьков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «РЖД».

«В сообщении с городами стран ближнего зарубежья дополнительные рейсы назначены из Москвы и Санкт-Петербурга в Киев, Харьков, Минск, Брест», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество дополнительных поездов проследует по традиционно популярным направлениям: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Нижний Новгород, Москва – Киров, Москва – Ярославль.