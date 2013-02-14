Попов в течение месяца скажет, когда и за какие деньги построят метро на Троещину

Председатель Киевской городской администрации Александр Попов заявил о том, что решение о строительстве четвертой ветки метро - на жилой массив "Троещина" - столичные власти примут в течении месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время ознакомления с ходом строительства станции метро "Теремки"

«Мы начнем строительство ветки метрополитена, которая объединит правый и левый берег и даст возможность жителям Троещины пользоваться метро. На протяжении месяца будут отработаны возможные перспективы касательно финансирования такого проекта и будут приняты решения относительно начала такого строительства», - заявил А.Попов.

По словам столичного градоначальника, метро на Троещину будет состоять из 12 станций и депо, уточнив, что приблизительная стоимость такого проекта - около 2 млрд долл.

«Мы уже прошли определенный этап, который дает нам возможность сказать, что в этом году будет понятно, где взять эти средства и когда возможно благодаря им начать это строительство. Я даже скажу, что это может произойти в ближайшее время», - отметил А. Попов, не исключив финансирования метро из разных источников.

«Часть из приватных и заёмных ресурсов, часть из государственного и городского бюджета... Но окончательно я смогу сказать, когда мы получим расчеты», - уточнил он.

Как ранее сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Киевская городская государственная администрация заключила с российской государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк России») меморандум о финансировании строительства метро на Троещину.

Ранее столичные власти заявляли, что Киев уже потратил на реализацию проекта по строительству метро на Троещину 4 млрд грн. Общая стоимость работ, согласно утвержденной ранее документации, составляла 12 млрд грн.

В январе прошлого года председатель КГГА Александр Попов подписал распоряжение о включении проекта строительства четвертой ветки киевского метрополитена в перечень объектов, нуждающихся в привлечении инвестиций.